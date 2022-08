Det er fredag, og himmelen har åpnet seg over Kristiansand. Noen har trosset været, og møtt opp til et arrangement under Skeive Sørlandsdager, for Foreldre til transungdom i Sør. Vi snakker om støy som kommer innenfra, og hindrer deg i å leve slik du vil.

Levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår», viser at transpersoner har dårligere psykisk helse, blir oftere diskriminert og utsatt for vold og seksuelle overgrep sammenlignet med heterofile, homofile og bifile. Et hvilket som helst kommentarfelt under saker som omhandler transpersoner, viser at hat, latterliggjøring og trusler, er vanlig.

«Det må være lov å være uenig, uten å bli beskyldt for å hate», sier de som er imot transrettigheter og en tredje juridisk kjønnskategori. Det snakkes om ytringsfrihet, og «konstruktiv debatt». Det føles ikke som om støyen kommer innenfra.

Den kommer utenfra.

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det».

Sitatet av Voltaire brukes flittig i kommentarfeltene. Ofte av folk som egentlig hater, latterliggjør og truer, mens de later som om de er veldig opptatt av andres ytringsfrihet.

Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. Men hvor mye hets, latterliggjøring, hat og trusler, forkledd som «uenighet» er greit?

Er det nok når Skeiv Ungdom må fraråde sine medlemmer å være på sosiale medier?

Er det nok når folk blir skutt på?

Er det nok når folk er redde?

Hat kan forstås. Roten til hat er utrygghet og frykt. Hat går det an å gjøre noe med.

Hvor mye hets, latterliggjøring, hat og trusler, forkledd som «uenighet». er greit?

«Uenigheten» i «transdebatten» er verre. Den lukker dører og ører. Den er verre, fordi roten til uenigheten er mennesker.

Det å være uenig i at transfolk skal få samme rettigheter som resten av befolkningen; identitetspapirer som samsvarer med identitet, et godt helsetilbud i distriktene, undervisning som speiler, arbeidsliv som inkluderer, rettsvesen som beskytter mot vold og trusler, og muligheten til å leve gode liv, er vanskelig å forkle som «konstruktivt», «debatt», eller til og med «uenighet».

Det å møte den offentlige «debatten» når den handler om deg og de du er glad i, er belastende. Det at noen blir mål for terror fordi de er som deg og de du er glad i, gjør at du kanskje blir litt mindre synlig. Det blir vanskelig å ytre seg. Stemmer forsvinner fra samfunnsdebatten.

Skeive Sørlandsdager har skapt en trygg arena for disse stemmene. De som virkelig trenger å bli hørt. De som åpner dører og ører, og gjør verden litt mer romslig. De som gjør det lettere for andre å kjempe videre.

Noe av det viktigste Skeive Sørlandsdager gjør, er å skape denne arenaen.

Den arenaen som gjør at 14-åringen som kom ut med et foredrag for en skole og klasse med lite kunnskap om kjønnsmangfold, orker å fortsette å gå på skolen. Den arenaen som gjør at 18-åringen som tenkte at livet ikke var verd å leve, finner tilhørighet, og bestemmer seg for å bli.

Det er flere likhetstrekk mellom «transdebatten» i dag, og kampen for homofiles rettigheter frem mot opphevingen av straffelovens §213 (som kriminaliserte seksuelle handlinger mellom menn) i 1972. Psykiatriens syn på homofili var at det var en sinnslidelse. I 1976 ble homofili fremdeles klassifisert som «seksuelt avvik».

Transpersoner blir sendt til psykiatrisk utredning i dag, uavhengig av selvopplevd psykisk helse, selv om begrepet «transseksualisme» er fjernet fra kapittelet «psykiske lidelser» i ICD-11, og erstattet med begrepet «kjønnsinkongruens».

I 1954 uttalte bispemøtet at fjerning av §213 ville føre til «legalisering av et perverst og nedbrytende forhold som er i strid både med samfunnets interesse og med kristent moralsyn».

I år har vi markert at det er 50 år siden §213 ble opphevet. Transdebatten har blåst liv i 50 år gamle holdninger, i litt ny innpakning. Frontene er steile. Vi kommer ikke nærmere en god løsning i kommentarfeltene. Vi trenger ikke debatt. Det vi trenger, er flere trygge arenaer for dialog.

Vi trenger å snakke med folkene det snakkes om.

Vi trenger å se at på den andre siden av bordet, sitter det et menneske.

For:

«Fordommer er narrens fornuft»

Det sa også Voltaire.

Kristin Evina Øhrn Fredwall. Foto: Privat

