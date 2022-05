Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er en reell risiko for at ansatte ikke vil få feriepenger selv om ikke bedriften er konkurs, med skyhøye strømregninger og drivstoffpriser som er enorme, så kan dette være med på at du ikke får feriepengene du har krav på.

I utgangspunktet så har alle bedriftene plikt til å sette av penger til neste års feriepenger, det er dessverre ingen garanti for at pengene er på konto når de skal utbetales.

Det er ingen krav for at pengene skal inn på en særskilt konto, du vil ikke få hjelp av lønnsgarantifondet, det gjelder kun om bedriften er konkurs.

Du kan begjære arbeidsgiver konkurs om arbeidsgiver ikke kan betale, når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn og feriepenger fra lønnsgarantiordningen.

