Næringslivet løper i dag en stor risiko for å gå glipp av den kompetansen de trenger for å holde tritt med den stadig raskere teknologiske utviklingen.

Vi har alle sett det. Bedrifter som søker etter ansatte. Kravet til erfaring er høyt. Gjerne en bachelor eller to ser bra ut. En master kommer også godt med hvis du skal ha et håp om å bli kalt inn til intervju.

Det er sikkert gode grunner til at det er sånn, men slik situasjonen er i dag løper bedriftene en stor risiko for å gå glipp av de flinke hodene de faktisk trenger. Kompetansebehovet i den digitale transformasjonen er enormt, kanskje mye større enn vi aner.

Slik internasjonalt næringsliv er i dag, er det et skrikende behov for mennesker med teknisk, digital og databasert kompetanse. NHO-sjefen sa nylig at etterslepet er stort og at vi nå er inne i en kritisk fase. Vi greier rett og slett ikke å utdanne nok folk fort nok, og vi er i ferd med å sakke akterut.

Det blir enda mer alvorlig hvis vi ser på denne utfordringen med lokale øyne. De virkelig flinke folkene blir headhuntet til de best betalte jobbene. Ofte er disse sentralisert rundt hovedsteder eller i land hvor lønnsnivået er høyt. Bedriftene sitter igjen med en stadig mindre gruppe med kandidater de kan velge fra.

Hvis vi som region skal ha et håp om å være konkurransedyktige må vi snart begynne å tenke nytt rundt rekruttering og utdanning. Næringslivet mener svaret er korte spissede utdanningsløp som er ferdighetsbasert gjennom høyere yrkesfaglig utdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning er en effektiv utdanning når det gjelder å utvikle konkrete ferdigheter som trengs i privat og offentlig sektor hvor teknologisk endring og pågående digitalisering skaper nye kompetansebehov.

Høyere yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner produserer relevant kompetanse raskere enn noen andre per i dag. De er også rigget for å endre seg hurtig i takt med det næringslivet har behov for. Vi ser også at studentene er svært attraktive i markedet og at stadig flere får tilbud om jobb mens de er under utdanning.

Regionene må finne nye og bedre virkemidler for å gjøre seg attraktive for toppkandidatene. Vi vet blant annet at dagens arbeidstakere har helt spesifikke krav til velferd, barnehage- og skoletilbud, kollektiv og kultur.

Som fylke bør vi bli flinkere til å vise frem våre verdier og det som gjør oss unike. Sørlandet er på mange måter porten til Europa og det bør være kort vei til kraftsenter på kontinentet.

Hvis vi skal fortsette å produsere de arbeidstakerne næringslivet trenger, må vi sikre oss at de har lyst til å jobbe her. Vi må bli enda flinkere på å knytte næringslivet tettere på utdanningsinstitusjonene, og vi må sørge for at Sørlandet skiller seg ut som den beste regionen for teknologi, digital innovasjon og innovasjon.