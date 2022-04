Et av Norges største kulturarrangementer for barn går av stabelen denne uka på Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Åpningsfilmen, en varm familiefilm der temaene blant annet er mangfold, er dubbet fra svensk til norsk.

På åpningen av Barnefilmfestivalen vil de svenske skuespillerne i filmen Mini-Zlatan og verdens beste onkel snakke norsk. Dubbingen av Mini-Zlatan og verdens beste onkel føyer seg inn i en praksis med dubbing av film og TV på tvers av de skandinaviske språkene. I Norge beholder vi gjerne dialektmangfoldet vårt, samtidig som vi dubber nabospråkene som vi har 90 prosent av ordforrådet vårt til felles med. Denne praksisen er en del av en negativ trend. Undersøkelser viser, ikke overraskende, at det går nedover med språkforståelsen på tvers av dansk, norsk og svensk. Dubbing er med på å skape distanse mellom oss og naboene våre, og det fratar barna store muligheter til å være med i et språkfellesskap bestående av over 20 millioner mennesker. Så hvorfor dubbe?

Foreningen Norden mener at dubbing av nabospråk ikke handler om forståelse, men om politikk. Det er landegrensene som dikterer hvilke dialekter som dubbes og ikke, ikke barns forståelse. Barn har en stor evne til å lære seg språk, og vi mener dubbede filmer fratar dem de tidlige møtene med nabospråk, som de senere vil ha mye nytte og glede av.

Skaper distanse

Vi i Foreningen Norden mener vi bør se dubbingen i et større perspektiv. Hva fører den til, og hva kommuniserer vi egentlig til barna når dubbing fra nabospråket svensk til norsk blir vanlig? På mange måter kommuniserer vi da at «dette språket høres ut som ditt, men det er ikke ditt språk, så det kan du umulig forstå. Du skal slippe å prøve.» Hva forteller det om oss og hva lærer vi videre til generasjonen som vokser opp i dag?

Filmen Mini-Zlatan og verdens beste onkel er fritt basert på boken «Lille-Zlatan og kule onkel Tommy» av Pija Lindenbaum. Språkforsker Nina Gram Garmann, professor ved OsloMet, forteller at hun opplevde det som forstyrrende når onkelen i filmtraileren sier: «Du vet hvor glad jeg er i deg… MYE». På originalspråket sier den svenske skuespilleren «Du vet hur mycket jag älskar dig, vad?» før han legger til «Mycket, vad?» og viser dette med utstrakte armer.

Vi oppfordrer derfor Barnefilmfestivalen og kinoer til å vise Mini-Zlatan og verdens beste onkel i originalversjon.

– Slik jeg ser det, er det vel unødvendig å dubbe denne svenske filmen til norsk. Det lille jeg så, hadde antydninger til svorsk. I verste fall vil dubbingen kunne bidra til å skape distanse mellom barna som ser på, og handlingen i filmen. Og det er både unødvendig og uheldig i en viktig film om mangfold.

Små valg, langvarige konsekvenser

I et større perspektiv mener Foreningen Norden at dubbing ikke bare skaper distanse mellom seeren og handlingen i filmen, men at dubbing skaper sosial distanse mellom mennesker i Norden, at det er med å svekke språkforståelsen, og dubbing fratar barn muligheter de ellers ville hatt tilgang til. Møtet med nabospråkene kan være utslagsgivende for om barn og unge senere drar nytte av det felles utdannings- og arbeidsmarkedet vi har i de nordiske landene, som også er våre nærmeste handelspartnere.

Foreningen Norden er engasjert i arbeidet mot denne dubbingen, fordi vi mener at dubbing er kortsiktig og bidrar til å viske bort den kulturelle og språklige hjemmebanen vi har i Norden, bestående av over 20 millioner mennesker.

Så, skal man gi opp fordi man møter litt motstand i møte med våre nabospråk? I Foreningen Norden sier vi klart og tydelig nei, la barna få lære nabospråkene som vil gi dem store muligheter gjennom et langt liv. Vi oppfordrer til at man ikke dubber skandinaviske filmer. Vi oppfordrer derfor Barnefilmfestivalen og kinoer til å vise Mini-Zlatan og verdens beste onkel i originalversjon.

