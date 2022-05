I Kristiansand i dag er det altfor mange som faller utenfor. Det er vondt å høre historier om barn som ikke kan delta på fritidsaktiviteter fordi økonomien ikke strekker til. På kort sikt må vi styrke samarbeidet mellom kommune, frivillighet, lag og foreninger. Et samarbeid som sikrer at vi når ut til de som ikke får delta.

Dessverre gjorde regjeringen det vanskeligere da de overtok regjeringskontorene i høst. Det første som forsvant ut døra var fritidskortet til barn og unge. Fritidskortet var et personlig «gavekort» som ble innført av den forrige regjeringen for å betale for fritidsaktiviteter. Et lite, men viktig bidrag. Når regjeringen har valgt å gjøre mindre, får vi gjøre mer lokalt. Vi må legge til grunn gratisprinsippet for frivilligheten når de ønsker å bruke kommunale anlegg, og vi må sikre at andre private og ideelle aktører får bidra i arbeidet med å redusere utenforskap.

Ta Hopeful som et eksempel. En ideell organisasjon som har bygd opp sin virksomhet rundt sosialt entreprenørskap. Her får skoletrøtt ungdom en ny sjanse. Ved hjelp av tett oppfølgning, hardt arbeid og fellesskap får de verdifull arbeidstrening. Resultatet er at flere finner motivasjon til å returnere til skolebenken, eller satse videre i yrkeslivet. Gjennom små støttemidler fra det offentlige får vi tilbake ungdom med gode verdier, livslyst og som bidrar til fellesskapet ved at de har en jobb å gå til. Det er ikke bare bra for ungdommen det gjelder, det er også god samfunnsøkonomi!

Videre må vi sikre at det er arbeidsplasser å søke seg til når ungdommen vår skal ut i yrkeslivet. Kristiansand og Agder er bygd opp rundt industri. Vi må være stolt av det, og fortsette å legge til rette for at den kan utvikle seg hos oss. Som leder av hovedutvalget for næring i Agder har jeg besøkt industri i hele landsdelen. Noe av det første de etterspør er tilgang på yrkesfaglig kompetanse.

Her har vi gjort mye de siste årene. Det gir resultater når Høyre styrer på fylkesnivå, og har åtte år med regjeringsmakt. Endelig har vi fått på plass et skikkelig yrkesfagløft! Resultatet er at det nå er flere ungdommer som søker seg til yrkesfaglig utdanning enn studiespesialiserende. Og vi har økt antall læreplasser betydelig.

Neste prioriterte satsing bør komme i den vanskelige overgangen mellom ungdomsskole og videregående. For mange er det et stort sprang, og det er ofte her flere begynner å falle ut. Med et tettere samarbeid mellom kommune og fylket kan vi få til mye. Det blir spennende å se hvordan effekten av samlokaliseringen med ungdomsskole og videregående blir på Tangvall. Her bør vi ikke bare fokusere på å fysisk smelte skolene sammen, men også bygge en solid faglig bro mellom nivåene for å gjøre overgangen for den enkelte elev enklere. Kanskje bør vi også søke om et pilotprosjekt der Kristiansand kommune tar over driften for en eller flere videregående skoler?

Om vi lykkes med satsingen på våre ungdommer så lykkes vi også med satsingen på vår industri. I kombinasjon med å regulere inn tilstrekkelig med gode næringsareal legger vi til rette for at næringen selv kan utvikle seg og skape nye ideer og produkter. Det vil igjen generere arbeidsplasser, verdier og vekst i Kristiansand. Og vi tar et viktig steg mot å bli Norges mest attraktive kommune.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.