Litt dårlige enn forslaget om momsfritak på elbiler som koster under 600.000 kroner. Mange mener det er et svik overfor det norske folk, deriblant elbilforeningen og bilorganisasjonen NAF.

Men det store sviket er ikke at man nå begynner så smått å innføre salgsavgifter på elbiler, men det er hele elbil-politikken. Enten man nå tror på eller ikke tror på CO2-utslippets skadelighet for klimaet, så er saken den at elbilen ikke er mer utslippsfri enn biler med forbrenningsmotor, sett over hele prosessen fra utvinning av materialer, produksjon av bilen inkl. batteri og drift i bilens levetid. Mange har regnet på dette, deriblant bilfabrikken Volvo, og kommet fram til det resultatet, spesielt for store biler. Et eksempel er kinesiske Byd Tang. Den koster 600.000 kr, veier 2,5 tonn, har plass til 7 personer og har 4-hjulstrekk, ideelt for å dra på hytta med familien. Tenk på det, 2,5 tonn, det er 500 - 700 kg mer enn en tilsvarende stor bil med forbrenningsmotor. Rettferdiggjør det et avgiftsfritak på 250.000 kroner, hvis ikke mer, utelukkende fordi den ikke har eksosrør?

Så har vi fremskaffelsen av alle materialene til disse bilene, slik som litium, nikkel, kobolt, kobber og sjeldne jordmetaller. Det medfører gruvedrift i et hittil uhørt omfang, ofte med enorme ødeleggelser av miljø og livsgrunnlag for menneskene som bor i disse områdene. Som et apropos, vi i Norge vil jo ikke ha gruvedrift etter kobber i landet vårt, nettopp fordi det vil ødelegge miljøet!

Nå er det også slik at det allerede er stor knapphet på disse materialene, og dertil eskalerende priser. I virkeligheten er der ikke nok av dem på denne jord for å skifte ut verdens bilpark. Men skitt au, bare vi nordmenn raskest mulig får en total overgang til disse fantastiske «rene» og «utslippsfrie» batteribilene, så er ikke plagene de andre blir utsatt for noe vi behøver å bekymre oss for.

Politikerne er i ferd med å lure seg selv, for deretter å lure hele landets befolkning med den falske påstanden om elbilenes renhet. Det er det virkelig store 100-milliarders bedraget, og sviket vi kollektivt blir utsatt for.

