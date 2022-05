Selv etter over 200 år med egen grunnlov vet vi at det liberale demokratiet ikke er noe vi skal ta for gitt.

Vi elsker friheten vår!

Men mens vi for første gang på lenge feirer demokrati og frihet med barnetog og flagg her hjemme, er de samme rettighetene under press i land nær oss.

Denne 17. mai-en feirer vi den norske grunnloven. Friheten og rettighetene vi har tilkjempet oss og nekter å gi slipp på. Det er også en dag vi kan bruke til å stå opp for andres frihet. For ukrainernes rett til liv. For russernes ytringsfrihet. For polakkenes og amerikanernes rett til respekt for privatliv, familieliv og egen kropp. Mot usaklig forskjellsbehandling, som det heter i Grunnloven – for eksempel av skeive i Ungarn.

Venstre vil kjempe for menneskerettighetene internasjonalt og gjøre det vi kan for at flere skal kunne leve livet sitt i frihet. Vi mener det trengs mer europeisk samarbeid, ikke mindre. Derfor har vi foreslått å utrede fordeler og ulemper ved EU-medlemskap. Vi ønsker tøffere sanksjoner mot Putin og mer støtte til Ukraina, spesielt våpen – som er det de har mest behov for. Gratulerer med dagen!

