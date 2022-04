I min tid i både reiselivet og markedsføringsforeningen i byen, innså vi at turister var viktig for handelsstanden.

Turistene vil shoppe, gå inn og ut av butikker, kjøpe suvenirer og mye mer. Har i min tid i yrkeslivet aldri hørt om en turist som kommer til Kristiansand for å se på severdigheter, gamle kulturskatter mm. Nei, de ønsket åpne butikker. Vi klarte å få i gang et samarbeid med handelsstanden om å holde butikkene åpne utenom ordinære åpningstider. Ikke søndager, men utover kvelden, om nødvendig.

Det må da gå an å koordinere turistbåtanløpene med handelsstanden og fortelle turistene at butikkene er åpne? Det gjelder bare god kommunikasjon og velvilje...og ikke minst, god markedsføring! Æ d for møe forlangt?

Dessverre, så husker jeg ikke omsetningstallene fra den gang, men vi driver vel handel for å få inn kunder og ikke vindustitting? Å selge til turister er et engangssalg som må gjøres i øyeblikket, og gir sjeldent gjenkjøp!

Vi må ikke sovne på svabergene våre, men vise at vi henger med og har vilje til å ha åpent en 'sen kveld' eller tidlig morgen?! La handelsstanden få en liste over skipsanløpene i sommer og velge å vise åpne dører!

