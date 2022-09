Det er med stor forundring og skuffelse vi i Lyngdal Ap har fått meddelt at ingen fra Lister-regionen er representert på sikker plass på fylkestingslista til Ap neste år – ja – enda verre; kun en representant vest for Kristiansand er tatt med blant disse (Mandal), og av samtlige 40 listenavn er det kun 5 som har tilhørighet i Lister.

Dette er nominasjonskomiteens forslag, og tradisjonen viser at det er sjelden at der skjer store omrokkeringer på selve nominasjonsmøtet.

Flertallet i nominasjonskomiteen skriver at forslaget er godt balansert med hensyn til geografi.

Når ingen blant flinke politikere i vestre del av fylket er funnet verdig til en plass på øvre del av lista, tyder dette på at geografikunnskapen ikke er fremtredende blant komiteens medlemmer.

Aktive politikere og Ap-velgere i vår del av Agder er hoderystende til at ingen av politikerne fra tettsteder som Lyngdal, Farsund, Flekkefjord , Kvinesdal eller indre Agders vestre del er foreslått på lista – og det kommer ikke av mangel på motivasjon hos aktuelle kandidater – fra Lyngdal Ap har vi spilt inn to kandidater med bred politisk erfaring; Jan Atle Toft og Eivind Arnt Husøy.

Det hjelper lite at et mindretall i komiteen har foretatt et par endringsforslag. I realiteten er det de store lokalpartiene i fylket lenger øst som bestemmer det meste – mindre partier har lite de skulle ha sagt. Dette medfører ofte at man får en sentralisering av makt og posisjoner – en uheldig side av vår partikultur.

En burde kanskje ha forventet at med et Ap i hardt klima for tiden, burde man gi utkanter og mindre lokallag i hele fylket en mulighet til å inneha viktige posisjoner i vårt eget parti.

For å blir trodd blant velgere på at Ap skal representerer mangfold, være lyttende og gi rom og plass for alle, så bør man endre sin egen partikultur. En mer treffende og enda bedre Ap-politikk og en viss fornying i politikere i viktige posisjoner er kanskje nødvendig i Agder Ap for å få mer oppslutning frem mot et viktig stortingsvalg.

