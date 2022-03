Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Men, det har seg slik at når CB skal flyttes fra dets sørlandske røtter, så vil både gleden og smaken forsvinne fra det som vi kjenner til som CB; og ta bort all nytelsen levert fra det vi nå kjenner til som vårt eget bryggeri, Christianssands Bryggeri.

Hansa har sine krav å holde, og for å konkurrere og ønske fremtidig drift er det grønne skiftet en nøkkelfaktor, det kan hver og en skjønne seg godt på for en blomstrende utvikling.

Det må finnes en løsning som er gunstig for alle parter, og når den nås, så vil Hansa nå nye høyder av heder og respekt hos et folk som de ellers vil skape stridende misnøye blant.

Og misforstå meg ikke. Vi bør bidra så godt vi kan for å være verdige og nå det målet om å la fabrikken forbli der den er og tjenestegjøre i utallige år fremover – for at kjærligheten og kildevannet holder seg i hjertet på Sørlandet, dets land og hjem.

