Freya er en ung hvalrosshunn på rundt 5 år som vi har vært klar over siden hun først ble observert 1. juledag 2019 liggende på en laksemerd i Sørrollnes, Ibestad kommune i Troms. Hun har senere vandret nærmere 5000 kilometer i løpet av sitt korte liv, og befinner seg i skrivende stund i Kragerø kommune.

På sin vei har hun vært innom minst 44 registrerte steder hvor hun har blitt observert. Se alle kjente steder hvor hun har vært. Gult plott er siste observerte sted. Zoom ut for større kart. Under hvert plott ligger info om observasjonene.

Til disse stedene har det valfartet svært mange mennesker, og jeg vil gjette på at det er flere tusen som har fått gleden av å se Freya mens hun har tatt seg en lang middagslur.

Dessverre er det slik at hun også ønsker å hvile på våre enemerker, det vil si brygger og båter, noe som i senere tid har skapt noe ugreie i og med at hun bruker støttennene til å komme seg opp i oppblåsbare båter, som da punkterer. Kasko er en dyd av nødvendighet for alle rib-eiere i nærheten av Freya, altså.

Freya har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Her ved @badesken på Instagram.

Det har også blitt hauset opp hvor ekstremt aggressive hvalrosser er. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner.

Ser vi på hvilke situasjoner hvalrosser historisk sett har vært aggressive i, så er det i hovedsak i forbindelse med jakt fra små båter. Skutt/harpunert hvalross har, naturlig nok og på ingen måte uventet, i ren redsel og frykt angrepet aggressoren, altså jegerne og deres båter, av og til med dødelig utfall.

Andre situasjoner er store, kjønnsmodne hanner som har angrepet mindre båter i den tro at det er en konkurrent. Atter andre situasjoner er hunndyr som skal forsvare sin kalv mot angrep.

Freya har, siden hun kom inn i Skagerrak, aldri vist noen som helst aggresjon mot noen som helst. Hun er et ungt dyr uten territorielle krav, ingen kalv hun skal passe på, og det er minst tre år til hun er kjønnsmoden - med de atferdsendringer dette måtte medføre. Det eneste hun ønsker er å slurpe i seg muslinger, og å få hvile i fred.

Rune Aae er biolog og doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Julia Marie Naglestad

Jeg registrerer at Kragerøs ordfører Grunde Wegar Knudsen i flere medier i dag hinter om at Freya må avlives om det ikke er mulig å finne andre løsninger. Det er etter alle solemerker en helt hinsides reaksjon som for all del ikke må skje!

Heldigvis er det ikke opp til denne ordføreren å avgjøre dette. Henvendelsen er sendt til SNO, Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet med forespørsel om råd og tiltak, så får vi be til alle høyere og lavere makter og alle med makt midt i mellom at disse evner å se andre løsningen enn denne evinnelige geværforvaltningen vi så alt for ofte tyr til når naturen blir oss for nærgående!

Send gjerne dette til alle som kan krype og gå av mennesker med makt til å avgjøre Freyas skjebne slik at hun får leve lenge nok til å berike oss med sitt nærvær, og at hun får oppleve å vende hjem til Svalbard for å kalve.

