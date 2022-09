«Litteratur er ikke for idioter. Jeg skriver for intelligente mennesker», sa den polske nobelprisvinneren Olga Tokarczuk fra scenen under en litteraturfestival tidligere i sommer.

«Forsøk å snakke sammen», skriver Klara-klok psykologen i spalten når fortvilt hustru ytrer sin frustrasjon over ektemannen som stadig har sin eks på tråden. Forstår ikke psykologen at ektemannen er en idiot som ikke ønsker dialogen? Er det «å snakke sammen»; «å kommunisere»; blitt kostholdstilskuddet som alltid skal gjøre oss i stand til å holde ut de siste kilometerne av samlivets maraton?

Olga Tokarczuk har selvsagt blitt beskyldt for å være elitistisk. Standard ammunisjon. Kjepphøye dannelsesagenter skal skytes ned fra pidestallen.

Men politisk korrekthet er i lengden lite slitesterkt arbeidstøy. Sosialdemokratene i Sverige kan snart komme til å se seg nervøst om etter noe nytt å dekke seg til med hvis Jimmie Åkesson gjør opp regning på egen hånd etter valget 11. september. Dialog var ikke nok. Kruttrøyken driver stadig i gatene i Malmø.

Samtalen kommer ikke i gang dersom det er like verdifullt å diskutere spillerkjøp i den engelske ligaen som å ta stilling til hvilket politisk parti som best tjener flest mulig lengst mulig. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu peker på faren ved at det å vende det døve øret til den offentlige samtalen, snu ryggen til kulturuttrykk som oppfattes å tilhøre «de fine», fører til sementering av klassetilhørighet. Man legitimerer egne verdier ved å forakte «oppover». «All cultural practises – from art to sport, from literature to food, from music to holidays – are raised in a hierarchy that is homologous to the class hierarchy.»

Det er idioti å ligge på sofaen i stedet for å trene regelmessig. Latskap har en pris du selv må betale. I lengden betaler også han på tredemølla for din sykehjemsplass. Livsstilsykdommer som følge av latskap vitner om umoral og manglende etisk dannelse. Intellektuell latskap er for sin del en hån mot all tenkning, argumentering og agitering som gjennom århundrer har sørget for det samfunnet som du snylter på.

«Litteraturen, i ordets rette betydning, er ikke til bare for å være koselig. Den er til for å endre oss, endre oppfatningene våre av verden.» Tokarczuk.

Litteratur krever fantasi. Slik, å abstrahere, er også nødvendig for å legge sammen to og to. Det krever en halv kalori tankevirksomhet. Finnes ikke den kalorien, må det finnes en annen måte å engasjere deg på. Idioter har også stemmerett.

Du kan gjerne nekte å ta det innover deg, men uten din deltagelse, uten din stemme, er verden faktisk akkurat litt fattigere.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.