I et innlegg i Fvn 20. juli bruker Steinar Bergstøl Andersen, fylkestingsrepresentant Agder fylkeskommune (Frp), ord for å beskrive situasjonen ved Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus Kristiansand som jeg virkelig ikke tror verken fødende, partnere eller ansatte kjenner seg igjen i.

Vi har behov for et nytt kvinne-barn-bygg i Kristiansand, og vi er ikke fornøyd med tilstanden til bygget slik det er i dag. Ledelsen ved Sørlandet sykehus HF jobber sammen med ansatte og tillitsvalgte hardt for å skaffe midler til et nytt bygg til Kvinneklinikken. Men å sammenlikne dagens bygg med «øst-europeisk fengsel» og påstå at det lukter kloakk i korridorene, gavner verken vordende foreldre, ansatte eller saken. Jeg forventer saklighet og riktig bruk av fakta i ordskiftet.

Et nytt kvinne- og barn-bygg, vil prioriteres i Helse Sør-Østs planer. Men Helse Sør-Øst må, som de fleste virksomheter nå, dessverre utsette noen investeringer som en konsekvens av den internasjonale situasjonen, med påfølgende prisøkning.

Fordi vi ikke er fornøyd med tilstanden på bygget, foretar vi nå en rekke utbedringer, og planlegger nye. Dette er prioriteringer gjort etter innspill fra avdelingen selv. Det er naturlig nok begrensninger i et aldrende bygg som i for mange år har lidd under manglende finansiering til vedlikehold i foretaket, men utbedringer skjer fortløpende.

Jeg skal ikke gi meg inn på politisk polemikk, men å påstå at sykehuset i regionen ikke oppgraderes, er ikke riktig. Neste år åpner et nytt psykiatribygg for hele Agder. Dette er et viktig løft for hele regionen. Både pasienter, pårørende og ansatte vil merke at Nybygg psykisk helse vil legge til rette for et framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge. Forhåpentligvis vil det også bidra i arbeidet med å tiltrekke oss de dyktige fagfolkene vi trenger i fremtiden.

Også arbeidet med å planlegge for et nytt akuttbygg i Kristiansand har startet opp. Dette skal stå ferdig i 2028. Det vurderes i denne prosessen hvorvidt det vil være fornuftig å inkludere nyfødtintensiv i dette bygget, for å gi et moderne tilbud til syke nyfødte og for tidlig fødte barn og samtidig frigjøre plass til familiebasert omsorg i kvinneklinikken.

Flere utbedringstiltak er gjennomført ved Kvinneklinikken i år og i fjor. Taket på siste del av bygget er skiftet, slik at hele byggets tak nå er av nyere dato. Det er etablert kjøling på tre behandlingsrom på Gynekologisk poliklinikk og på den største fødestuen, og det er etablert nytt ventilasjonsanlegg på fire familierom på nyfødt intensiv. Det er ny belysning og himling i det samme arealet. Varmtvanns-problemet er utbedret, barnepoliklinikken er pusset opp, og himling og belysning er skiftet flere steder, dette arbeidet pågår. I sommer fornyes dører til mer lyddempende utgaver på fem fødestuer, og nye fødesenger prøves nå ut og skal deretter kjøpes inn.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.