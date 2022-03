Vi har et legesenter her i Vågsbygd som hadde 4 fastleger. Da 1 sluttet måtte de resterende 3 overta 900 pasienter. Det ble 300 på hver i tillegg det de hadde fra før. Det har stått en vakant stilling ledig i to år, uten at det har vært en eneste søker. Det har gått på skiftende vikariater og det er ikke bra i lengden. At disse 3 leger har fått 900 «kunder» flere, sier seg selv er nok. De har prøvd å gjøre helsemyndighetene oppmerksom på de utfordrende problemer de sliter med, men får ikke gehør.

Nå ser det ut til at senteret kan bli lagt ned på grunn av handlingsvegring i de ansvarlige organene. Det skal utredes og behandles og så skal de se hvilken tiltak de eventuelt kan ta.

Da er det fare for at disse legene allerede er reist og senteret lagt ned. I andre deler av dette fylket har de forstått det og tatt problemet på alvor. Saken løst. Amen.

