Samtidig sier regjeringen at de ikke kan gi bedriftene strømstøtte fordi det vil føre til økt inflasjon. Så lenge det er staten/kommuner/fylkeskommuner som får 95 prosent av inntektene fra høye strømpriser ville det vel være inflasjonsdempende om prisene ble satt ned, enten ved lavere strømpriser eller ved strøm-støtte? Er det ikke nettopp de høye strømprisene som har vært en av de viktigste inflasjonsdriverne?

I strømregion Sør-vest er mandagens strømpris beregnet til gjennomsnittlig kr. 5.35 per kw/t. Etter strømstøtte blir prisen redusert til kr 0.93 per kw/t, men så kommer momsen som beregnes ut fra bruttoprisen før strømstøtte. Den blir på kr 1.34. Sum pris per kw/t kr 2.27. Deretter kommer diverse avgifter nettleie m.m., samt moms på noen av disse. At staten nå gir 80 prosent «strømstøtte» er en ren bløff. En vesentlig del av «strømstøtten» tar de inn igjen ved at momsen hele tiden beregnes av prisen før strømstøtte. Er måten momsen beregnes på i dette tilfellet også inflasjonsdrivende? Ja, definitivt.

