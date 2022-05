Det er med stor undring at vi registrer sjefredaktøren ukritisk gjentar argumentene til Børstein Stensrud og svelger dem rått uten noen form for kritisk refleksjon.

Det er ikke slik at vi bare føler for å «jekke» ned Palmesus fordi de er selvopptatte eller arrogante og vi er misunnelige. Det er en useriøs påstand og en forenkling av en viktig prinsipiell sak som handler om samfunnskontrakten mellom den enkelte og samfunnet.

SV mener samfunnet skal støtte, heie og stimulere alle mennesker og bedrifter til vekst. Det er viktig å huske på at det er rammebetingelsene felleskapet gir som har gjort Palmesus sin vekst mulig. Det handler om drahjelp til festivaler gjennom å tillate omfattende dugnadsarbeid som vi ellers ikke ville tillatt i noen andre bedrifter, leie av kremtomt til symbolsk pris eller at staten spytter inn koronamidler også når eierne velger å ta ut utbytte bare to uker før de søker koronastøtten.

Ljøstad mener at Palmesus’ grove utnyttelse av skattebetalernes penger – og her må man plasser skyld også hos den forrige regjeringen, som innførte en støtteordning med enorme smutthull – er irrelevant i denne saken. Sånne silkehansker har ikke SV.

Direktøren kan takke seg selv, da han beskylder SV for profittjag. Det er ikke et nedrig tilsvar å påpeke fakta. Tvert imot illustrerer den saken at Palmesus har stor betalingsevne og således burde betale mer for leie av Bystranda.

Faktisk kan man argumentere for at en rettferdig leiepris i kjølvannet av koronastøtten burde være 14 millioner kroner, ikke gratis, slik Ljøstad tar til orde for.

SV reagerer på at Børstein forsøker å sensurere en legitim og demokratisk diskusjon om priser på utleie av fellesarealer. Sjefredaktøren omtaler det som et lavmål, mens vi anser det som et viktig demokratisk prinsipp vi står ved. Det må da være på sin plass å bemerke selvmotsigelsen i det å benytte seg av rause ordninger fra fellesskapet, men reagere så sterkt som det Børstein gjør når det diskuteres et justert bidrag.

Det er jo ikke partikassen i SV det bidraget skal gå til, men oppgradering til fellesområdene til glede for oss alle.

