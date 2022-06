Nylig kunne vi lese om kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som dro til Søgne i Kristiansand for å snakke med aksjonsgruppa som har skapt engasjement på Facebook for løsrivelse av Søgne fra K3. Smått utrolig.

Det lukter ren, rå og utemmet populisme av hele greia, og Senterpartiet virker å ha klokketro på at engasjementet vil gi uttelling i stemmeurnene. Om ikke i folkeavstemningen, iallfall i kommende lokalvalg, og fremtidens stortingsvalg. Hensynet til folks ve og vel virker å være litt mindre viktig enn å få splittet folk og sanke stemmer på misnøyen. Om man lykkes med reversering, så kan man slå seg på brystet og utbasunere at man klarte det; uten at man helt vet hva man går til annet enn en fremtid med Søgne som en fattig, liten distriktskommune der folket betaler mye for å leve og får ingenting tilbake i form av tjenester. Senterpartiet gir blaffen i Søgne, men ikke i stemmene.

En ting med de såkalte aksjonistene, som mener at kommunereformen var udemokratisk, er deres selektivitet; det er en standard for dem selv, og en annen for andre. Dette er tydelig illustrert gjennom at man kaller tvangssammenslåing, etter en rådgivende folkeavstemning, for en voldtekt. Man glemmer at folk faktisk deltok i demokratiet og stemte inn den regjeringen som gjennomførte kommunereformen. Offerrollen dyrkes til det fulle, halvsannheter blir argumenter, og når regjeringen velger å overkjøre lokaldemokratiet, så er det helt greit så lenge det går i favør av aksjonsgruppa. En rungende dobbeltstandard.

På toppen av det hele, så har Facebook-sidene som aksjonsgruppa har kontrollert, blokkert kritiske røster, og blitt de reneste ekkokamre. Selv er jeg blokkert fra flere av de aktuelle sidene både for Søgne og Songdalen, nettopp fordi jeg utfordret narrativet der. Især påstandene om at tjenestene var blitt dårligere som følge av sammenslåingen, florerte, og tålte ikke bli utfordret uten at man plutselig ble kneblet og sensurert. Man skulle for all del ikke godta at pandemien som har rast i et par år, faktisk kunne ha noe å si.

Facebook har blitt en bøyg for demokratiet, der de mest kyniske, skruppelløse og uredelige kan utnytte mennesker som er lette å forlede. Nå ser vi også at Senterpartiet har sagt seg villig til å spille spillet, og at det handler utelukkende om makt. De voksne har for lengst forlatt manesjen, og igjen står de som kun er der for å sikre sitt brød gjennom å lage sirkus. Det finnes dog et lys i bekmørket som forpurrer den ellers høylyse dagen, en Diogenes iblant oss som søker etter opplyste mennesker; Aksjonsgruppen Ja til Søgne i Kristiansand, på Facebook, har på kort tid vokst seg mye større enn løsrivelses-gruppene. Ikke at jeg stoler like mye på Facebook som Sigbjørn Gjelsvik, men det er da i det minste et positivt tegn.

Innlegget er forkortet.

