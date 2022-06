Det er helt på trynet at en minister for strømforsyning i Norge kan foreslå at bedrifter skal skru av strømmen en periode på de kaldeste dagene i januar. Dette for å ikke bygge ut mer nett en nødvendig.

Norske innbyggere og bedrifter betaler nettleie i bøtter og spann slik at Norge kan bygge ut strømnettet. Da er det rett og slett utrolig at en minister for strømforsyning kan foreslå å koble ut strøm for å hjelpe staten å spare penger på å bygge ut strømnettet.

Likevel så pøser de vel strøm til Europa som gjør at både nettleie og strøm blir langt mer kostbart for private og bedrifter i Norge.

Nå er det vel ikke lenge før ministeren kommer med forslag om at drivstoffprisene må økes til 40 kroner slik at vegnettet i Norge kan oppgraderes over hele landet.

Vi får bare stålsette oss. God sommer til alle.

