Jens Ove Kristiansen, styremedlem i Europabevegelsen, hevder at Agder trenger EU. Det er vel da industrien i Agder han tenker på, men industrien i Agder er alt for god med konkurransedyktige og etterspurte varer i EU som Agders industri ikke vil ha noe problem med å få avsatt i markedet om vi trer ut av EØS-avtalen og heller får en handelsavtale, så et EU-medlemskap trenger Agders industri ikke.

Det imidlertid Agders industri og Agders innbyggere trenger, er mer fornuftige politikere som heller vil ta mer hensyn til norsk industri og norske borgere enn hva som er tilfelle nå der norske politikere heller ser det som mer formålstjenlig å være lydige vasaller for EUs interesser.

Dette ser vi eksempler på med den vanvittig uansvarlige energipolitikken som nå føres. Og hvorfor satser ikke staten mer aktivt på å opprette en sterk og kraftfull farmasøytisk industri her i landet, utvikling av renseteknologi for avgasser fra industri, biler, båter osv, og satser mer aktivt på bølgekraft som nærmest vil eliminere alle naturødeleggelser med vindkraft på land og til havs? Mulighetene er mange. Agder trenger på ingen måte hverken EU eller EØS for å utvikle og selge sine produkter. Gode og attraktive produkter selger seg selv. Det Agders industri trenger er mer aktive norske politikere som vil kjempe for norsk industri.

