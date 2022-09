Der fremkom nettopp poenget og holdningen jeg beskriver, men, og ikke minst, total avsporingen av tema. Som ventet.

Blågestad fyrer godt opp under bålet, som dessverre ikke brenner på hytta.

At Blågestad benytter nedlatende hersketeknikk som hvite-sinte-rike 50-åringer, som hvit rik middelaldrende kvinne, får stå for hennes regning. Men for min del må hun gjerne ta over gjeldsbyrden. Men se, gjeld er ikke poenget. Det får man stå ansvarlig for selv. Den tid renten går både opp og ned.

Men strømpriser og skattetrykk er noe annet. Det er forutsigbarheten, rettferdigheten og plikten som vi i hele landet skal følge og motta.

Men avsporing om Ukraina-krig, hudfarge, alder, fattigdom, rikdom som burde gi den enkelte hytteeier dårlig samvittighet, ifølge Blågestad, faller på sin egen urimelighet.

Hovedpoenget er at om samfunnet skal fungere med noenlunde ro og orden, der man aksepterer sin skatt og utfører sin plikt, kan selv ikke slitne 50-åringer sitte stille i peiskroken og observere en total urettferdighet. Og ja, det er flott Blågestad har edle motiver og tanker, men dessverre rekker disse ikke lengre enn til tastaturet.

For hva hjelper det lokale bedrifter at yppige glade 20-30-åringer ikke lengre benytter seg av hytteområder som foreldre «eier». Hva hjelper det samfunnet som helhet at Ap skal få god «solidarisk» samvittighet og således sikrer selvutløsning når man endelig får tatt hytteeierne. De rike hvite 50-åringene. Som gruppe. På Sørvestlandet.

Ap sin nestleder fra nord har lite ønske om å være solidarisk med resten av landet. Man kunne nesten fått lyst til å rute gassinntektene som i stor grad kommer fra Sørvestlandet til nettopp Sørvestlandet. Men se det skal man holde seg for god til. Man skal plikte og utføre sitt daglige gjøremål, så får man se hva tankene og holdningen til Blågestad og co medfører av positivitet.

Forøvrig får jeg minne Blågestad og co på at bak alle «rike» slitne GT-miksende 50- åringer med hytter, står det oftest en sterk kvinne, med hudfarge.

