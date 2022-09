Hadde jeg blitt fengslet for noe som jeg selv visste ikke var sant, da hadde jeg gjort det samme som Viggo Kristiansen, stått på mitt til saken ble gjenopptatt, sitte i fengsel i 20 år og hevde hele tiden at dette er noe som er helt galt i systemet som våre myndigheter rår over. Jeg har fulgt Baneheia-saken, siden jeg selv var med på letingen etter disse to jentene som så brutalt blev revet bort fra sine. Er sikker på at Viggo vinner det som nå skal skje.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.