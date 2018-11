Elbiler, feige politikere og elbil-«hatere»

Dette blir som å rygge baklengs inn i fremtiden. Et sitat som er hentet fra en lederartikkel i nærværende avis tror jeg. Skal en nå de nasjonale målene om reduksjon av utslipp som er satt, må en fortsatt stimulere til bruk av elbiler. Nå tror ikke jeg at så mange kommer til å selge elbilen og gå over til bensin eller diesel igjen, men de som vurderte å investere i en elbil avventer kanskje dette nå som dette er bestemt. Kjempebra eller?

Det som skremmer meg mest er dette «hatet» mot de som kjører elbil. Deretter at våre politikere gir etter for denne «gruppen». Vi sliter like mye på veiene, det er masse Co2 utslipp ved produksjonen av batterier, vi gjør dette uavhengig av et miljøperspektiv – vi skal bare spare penger.

Vi elbilister får mer eller mindre også skylden for barnearbeid i Kongo i forhold til produksjon av kobolt til litiumbatterier. Nå skal altså politikerne i byen vår la elbilmotstanderne med sine mer eller mindre saklige innspill vinne frem. Ja, nå skal disse pengegriske, egoistiske snylterne endelig tas. Hurra, jeg applauderer motet deres kjære politikere. I avisinnlegg, Facebook og andre sosiale medier deles innlegg som forteller hvor galt det er blitt med oss elbilister. Innlegget «fem myter om elbilens fortreffelighet» kom som nr. 2 i toppsaker i sosiale medier i januar. Her ble det nok en gang konkludert at «elbilene har små, om noen miljømessige fordeler – sett i et globalt perspektiv».

At dette nå er tilbakevist gjennom Faktisk.no og Folkeopplysningen m/Andreas Wahl på NRK TV får liten plass i media. Jeg har en E-Golf som er ladet på norsk strøm. Når den har kjørt ca. 30.000 kilometer eller i snitt 2 år og 5 måneder går klimaregnskapet i pluss. Dette inkluderer produksjonen av batteriet. Selv i Europa med mer bruk av kullkraft går klimaregnskapet i pluss når en sammenligner bilens levetid med en ordinær bil. At Litium som brukes i batteriene til Elbiler, også blir brukt i mobiltelefoner, PC’er, verktøy, kameraer osv. er ikke så farlig, men at vi elbil kjørere har det i batteriene er uansvarlig.

Vi har valgt å følge en oppfordring fra politikerne. Kjøp elbil og bidra til å redusere utslipp. At en samtidig sparer penger er jo ingen mismatch. Tvert imot – det er lov å være smart, spare penger og samtidig miljøbevisst. Jeg irriterer meg grønn over påstander i kommentarfeltene om at INGEN gjør dette på grunn av miljøet. Det er nesten like usaklig å skrive som om jeg skulle påstå at alle dere som er mot elbiler stemmer FrP eller Demokratene.

Hvorfor kjøper ikke alle elbil? Gjennomsnittlig kjører vi ca. 35 km pr dag. Ja, det er faktisk riktig. Det vil si at i utgangspunktet kan de fleste ha en elbil. Selv med kjøring til jobb, henting i barnehage, kjøring til trening osv. kan de fleste av oss benytte elbil. Det er faktisk ikke slik lengre, at det er bare de mest velstående som har råd til bil nr. 2. Dette er også noe en stadig hører i debatten. Ja, kanskje det, men da har veldig mange i Norge god råd. I følge reisevane undersøkelsen i 2013/2014 hadde 45% av alle husholdningene i Norge 2 eller flere biler. Tallene for Vest-Agder var 41%. Aust-Agder 55%. Tallene er nok ikke blitt lavere siden denne undersøkelsen. Innen 2025 er vel målet at alle biler skal være nullutslipps-biler, så det bare å løpe og kjøpe.

Må bare gjenta meg selv å si at jeg er skuffet over våre politikere i denne saken. Kunne selvfølgelig truet med å si at jeg kommer til å stemme de som går i mot forslaget om betaling for elbiler i bommen, men til det er jeg for lojal mot «mitt» parti.

