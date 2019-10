«Latterlig oppførsel»

Under bystyrets åpning 9. oktober foreslo Høyre under reglement for bystyret at vi skulle gjøre det til en unntaksregel at ordføreren ikke må svare på interpellasjoner, samt at både interpellasjoner og svar skal inntas i protokollen fra møte for å sikre åpenhet, offentlighet og transparens.