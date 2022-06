Uavhengig av terroristen og islamisten Zaniar Matapours fryktelige terrorhandling i Oslo fredag kveld, som resulterte i to døde og mange sårede, er det forbausende at nesten ingen, i disse Pride-tider, tar et oppgjør med islams fordømming og straff av homofile.

Mange muslimske land har dødsstraff for homofili, som Afghanistan, Sudan, Saudi-Arabia, Iran og Irak. Mange andre muslimske land har lange fengselsstraffer. For noen måneder siden ble to homofile menn, i følge Human Rights Activists News Agency, hengt i et fengsel i byen Maragheh i Iran. Mennene ble henrettet for det iranske myndigheter kaller «tvunget samleie mellom menn». Det er langt fra den eneste henrettelsen i Iran eller i andre muslimske land.

Det er Koranen og uttalelser fra Mohammed (flere såkalte hadith) som er grunnlaget for islams syn på homofili og den straffen de får. Siden alt Mohammed gjorde og sa var rett og styrt av Allah, hvordan kan man da ta et oppgjør med islams fryktelige syn på homofili?

Også i Norge er det vanskelig å komme videre. Det lengste de er villige til å gå er diplomatisk å hevde at i Norge følger vi norsk lov, det holder ikke.

Det hjelper heller ikke at Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår, hevder at terrorhandlingen til Matapour har ingenting med religion å gjøre, det handler kun om hat. Dessverre nører islam opp under dette hatet med sine ekstreme holdninger til homofili og straff. Det å være homofil muslim selv i trygge Norge er ingen dans på roser, det handler om utestengelse, trusler og vold i islams navn. Med fredagens terrorhandling kan ingen føle seg trygge lenger og det vil komme flere angrep.

Vi må begrense innvandringen fra muslimske land. Den religiøse ryggsekken de bærer på når de kommer til landet vårt forsvinner ikke som dugg for solen, den blir med inn. Det opplever vi daglig.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.