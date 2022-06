Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik avslo onsdag henvendelsen fra de som ønsker å oppløse Lindesnes. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette ble meddelt i brev fra KMD (Kommunal- og distriktsdepartementet) onsdag.

Selvfølgelig er vi svært skuffet. Jeg tror vi er mange som føler oss sveket og forrådt av et parti vi trodde man kunne stole på. Jeg snakker ikke først og fremst om Senterpartiet. De har nok gjort det de har maktet, for å få omgjort tvangsvedtaket som førte til at tidligere Lindesnes kommune, på tross av at både folkeavstemning og kommunestyrevedtak viste at vi ønsket å bestå som egen kommune, ble tvangssammenslått. Kommunen hadde en sunn økonomi før delingen. Helse og velferd var godt utbygd.

Hvordan motstanderne av ny folkeavstemning i våre tvangssammenslåtte kommuner Lindesnes og Marnardal har klart å få Ap på laget, er vanskelig å forstå. De innrømmer i realiteten at de ikke våger å se resultatet av kommunereformen. Flertallet i en Ap/Sp-regjering med støtte fra SV ser ut for å ville kjøre videre på en reform de var imot, og de faktisk vant valget på, uten å ville få en bekreftelse på hva folket mener. Det er meget oppsiktsvekkende og ikke minst svært skuffende.

På vegne av tidligere entusiaster i Lindesnes.

