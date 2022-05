Det er skremmende å lese at kjørelærere som skal lære andre hvordan de skal forholde deg i trafikken anbefaler å ikke vise tegn verken når du kjører inn eller ut av en rundkjøring. Han skriver selv at forskriften sier «Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn». Sitat slutt.

Er det mulig å misforstå det? Når du nærmer deg en rundkjøring og for eksempel skal til venstre for bilens daværende kjøreretning, skal du selvfølgelig gi tegn til venstre. Når du deretter skal forlate rundkjøringen, må det nødvendigvis skje til høyere og da med tegn til høyre. Enkelt og greit. Må du være kjørelærer for ikke å forstå det? Er det rart mange bilister unnlater å vise tegn ved endring av kjøreretning når kjørelærere selv ikke forstår trafikkreglene og derfor motarbeider dem? Hva som kreves av utdannelse for kjørelærere vet jeg ikke, men man kommer langt med sunn fornuft.

