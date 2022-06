Kjære Bård.

Bare vent til du blir voksen, så skal alt bli så mye bedre. Du skal finne deg selv i et liv der du kan være hele deg. Det skal komme dager hvor du skal lære deg å sette pris på hvem du er.

Selv om det er slitsomt ut til det uutholdelige å holde på hemmeligheten din, så vil den også til slutt være det trygge fundamentet du trenger i livet ditt. Når du som syttenåring nesten er i ferd med å gi det hele helt opp, så hold ut. Det blir bedre.

Når du får se små glimt av liv som kan ligne det du aner er slik ditt liv skal være, enten i en avis, noen sekunder på tv, en scene i en film eller ei side i ei bok. Hold fast. Spar på det. Les og se det igjen og igjen.

Bård Nylund (t.v.) med sin far. Foto: Privat

Kjære Bård. Når du vokser til og kjenner på at seksualiteten din tar form og du kjenner på en skamfølelse så stor. Husk på at dine følelser er like fine uansett hvor ekkelt folk sier at det er.

Du kommer til å være stressa inntil det innerste for at noen skal se hvem du egentlig er, men husk at når den dagen kommer og du er klar for å gå ut i verden som hele deg, så er det da selve livet begynner. Du kommer til å ha noen opplevelser du ellers aldri ville fått oppleve og møte noen mennesker du ellers aldri ville fått møte.

Det som en gang nesten tok livet av deg, skal bli plattformen for et liv som etterhvert blir godt å leve. Det som holdt deg nede, skal gi deg fantastiske muligheter. Det som brakte skam over hele tilværelsen, skal bli din største frigjøring.

Kjære Bård. Your story is your strength!

