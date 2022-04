Samfunnsøkonom Helle Stensbakk har i et innlegg i Aftenposten for noen dager siden blant annet en generell og relelevant formulering av stillingsvernet bl.a. som følger: «Om du har en jobb og gjør noe dumt, har du et visst stillingsvern. Lederstillinger og tilitsverv har ikke samme vern, og noen toppledere går av når det stormer, selv om de er uskyldige. Er det skapt en tvil eller usikkerhet om personen har den nødvendige tillit (der ute i markedet), er det vanlig at hensynet til det som er større, veier tyngst. At vedkommende trer til side, ansees ikke som en straff, men som nødvendig for «saken». En toppstilling er ingen rettighet»,(min uthevning).

Avd. dir. i Norsk pasientskadeerstatning sier at sykehuset har fått melding fortløpende helt fra første klage i 2012 på den aktuelle legen. Samtlige av sakene de har fått til behandling er meddelt sykehuset. I Flekkefjord jobbet legen som ortopedisk overlege uten å være ortoped. Fra 2019 var han under utdannelse i Kristiansand, men opererte pasienter alene. Mevold ble ansatt i 2018. Arkiveringsproblemer? Nei, det var visst systemsvikt, systemer som ingen i ledelsen tydeligvis forsto hvordan man skulle bruke, for systemene var der, men kunnskapen om anvendelsen var ignorert og/eller fraværende. Det er ikke tvilsomt at dette er et ledelsesproblem som bør få følger.

Men hva gjør dir. Mevold? Jo, legesaken skal settes på dagsorden på Arendalsuka. For hun ønsker å «dele våre erfaringer»!?

«Det viser åpenhet og at saken tas på alvor» ifølge tillitsvalgt styremedlem. Er det sykehusets stand under Arendalsuka som skal bevise åpenhet og alvorstagen?

Adm.dir. Nina Mevold anses å totalt ignorere fakta og beveger seg inn i sin egen «fake news» verden.

