Forsker Ingrid Lund diskuterte «Kampen mot mobbing i skolen – går det rette veien?»

Både som politiker og mor er jeg opptatt av god psykisk helse hos unge og et inkluderende arbeidsliv i regionen vår.

Derfor synes jeg forskning om mobbing på vårt universitet er veldig viktig.

Det var flere momenter i foredraget som var veldig interessante, men det som vekket min oppmerksomhet var tillit og kultur for å si stopp.

Mobbing er et komplekst fenomen som angår oss alle. Til tross for mange tiltak de siste årene går ikke mobbetallene ned. Dette er bekymringsfullt både for oss foresatte og samfunnet generelt. Mobbing i skolen har ligget på 6 prosent flere år nå, og mobbing på arbeidsplassen ligger i flere arbeidslivsundersøkelser opp mot 15 prosent.

Diskusjoner om mobbing inneholder ofte sterke følelser og ulike perspektiver.

Vi fikk høre at det er skolen som har ansvaret for elevenes psykososiale miljø og at alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing, men at også politikere og administrasjon har et ansvar.

Problemet angår alle parter. Ifølge professoren er det et stort problem at verken foreldrestemmen eller elevstemmen blir tilstrekkelig hørt i en del av de §9A-sakene som havner hos Statsforvalteren, og at forskning viser at Statsforvalteren og kommuneadministrasjonen kan stå i utfordrende relasjoner til elev og foreldre i noen av de sakene som tar lengst tid for å finne gode løsninger.

Grunnpilaren i barnets utvikling er tillit, og den skapes av trygge voksne. Manglende tillit til voksne gjør barnet mer sårbart når det utsettes for mobbing og gjør at det kan bli stående alene med smerten mobbing gir over tid.

Jeg tenker at man må finne årsakene til hvorfor mobbetallene ikke går ned i skolen, og på arbeidsplassene, for den saks skyld! Viktigst er skolen, ettersom elever som mobber sannsynligvis vil ta denne ukulturen med seg ut i arbeidslivet. Eleven som blir mobbet vil kunne bli skadet for livet, og sånn sett også være eksponert/lettere mottakelig for mobbing på arbeidsplassen.

Det er viktig å diskutere og opplyse om hva som er akseptabelt og greit å si til hverandre. Vi må også gjøre barnet bevisst på hvor alvorlig mobbing er og hvordan det kan skade den som blir mobbet. Her må både foresatte, pedagogen og psykologen på banen for å finne de beste opplæringsmodellene slik at barnet på en god måte forstår hva mobbing i sin helhet innebærer.

Det er viktig å diskutere og opplyse om hva som er akseptabelt og greit å si til hverandre.

Vi leser stadig oftere om skolevegring, spiseforstyrrelser og ulike form for selvskading i media. Disse er dessverre ofte resultater av mobbing.

For å redusere mobbing i skolen må man starte allerede i småbarnsavdelingen i barnehagen. Men det er foreldre som i stor grad besitter nøkkelen til hva som må til og gjøres for å redusere mobbing.

Budskapet i foredraget var krystallklart: Mer politisk ansvarliggjøring, og at hver enkelt politiker, foreldre, lærere og voksne rundt barn og unge bør være bevisst på hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi regulerer det emosjonelle ved å si ifra når vi hører ting som ikke er greit å høre.

Takk til Ingrid Lund som deler den viktige kunnskapen med oss alle.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.