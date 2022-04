Fædrelandsvennens reportasje 27.04.2022 om å skille de flinkeste elevene fra alle andre elever, viser at de som styrer skolen, ikke vet nok om skolen, dens innhold og behov – det er for så vidt ikke nytt – jeg lever i den situasjonen daglig.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Opplæringsloven slår i § 8.2 fast at ei organisering hvor de beste eller dårligste plasseres fast, er ulovlig. Sjøl gikk jeg på en slik skole – sammen med resten av Norges ungdommer. Vi ble delt i fire grupper basert på evnenivå – de dumme hadde plan A, de minst smarte hadde plan 1, middelhavsfarerne hadde plan 2 og de smarteste plan 3 (da kunne du søke gymnaset). Jeg led ingen kvaler, men etter hvert som samfunnet utvikla seg, forstod alle oppegående skolefolk, forskere og andre at dette ikke var bærekraftig, og kursplanene ble avvikla i midten av 1970-åra.

Det er for så vidt ikke nytt at politikerne ikke leser historie, bare se rundt deg, alt det som er prøvd tidligere skal absolutt prøves på nytt, enda alle andre vet at det er feil. Slik også med fylkespolitikernes nye stunt – det er segregerende, umusikalsk, udemokratisk, ufornuftig, uetisk og usedvanlig korttenkt.

Det skolen trenger, er ei realitetsvurdering der vi går bredt ut hvert nye skoleår – der vi kartlegger elevene som basis for å gjøre hva Opplæringslova krever; gi hver elev ei opplæring basert på deres behov. Da snakker vi!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.