En strømpris som er med på å øke klasseskillet og forskjellene mellom folk. Det nye nå er at man har gått litt bort fra å skylde på tidligere regjeringer og komme med kommentaren «vi vurderer situasjonen nøye». Nå bruker man Europa, samhold og Putin for det det er verd. Og media hyllet Støre for virkelig å ha tatt styringen.

Problemet er bare at det ene ikke utelukker det andre. Økt bostøtte, hjelp til de med minst inntekt vil jo ikke få noen innvirkning på vår hjelp til Europa!

Vi vil jo ikke sende mindre kraft selv om vi samtidig sørger for at klasseskillet i Norge ikke øker.

Det å sørge for lik pris i Norge vil heller ikke gjøre det. Tenk om Ap for en gangs skyld kunne vise at de innlagte setningene i festtaler om å ta vare på alle i samfunnet og spesielt de som har lite, kunne vises i praktisk politikk. Tenk om vår statsminister kunne bruke bare litt av den gløden han har når han snakker om Europa til å sørge for at forskjellene i samfunnet på hans vakt ikke økte.

Men dessverre, ønsketenkning slår som oftest ikke til, så vi må nok stole på at SV følger opp det de sier i praktisk politikk.

