Høyrem viser til professor Robert B. Reich, en av USA s fremste politiske økonomer. Jeg kjenner godt til Reich, som har jobbet for flere demokratiske presidenter. Under president Clinton var han arbeidsminister. Han er således en høyt respektert økonom i verdens toppklasse som jeg har hørt bli intervjuet ved flere anledninger. Det jeg imidlertid er nokså sikker på er at professor Reich neppe ville gått god for Høyrems talleksempler. Tvert imot tror jeg at han ville betraktet dem som høyst villedende.

I mitt innlegg ga jeg imidlertid Høyrem, og vel dermed også professor Reich, rett i at det er flere eksempler på at internasjonale produsentselskaper synes å ha utnyttet inflasjonsperioden til å øke sine fortjenester. Om det samme har skjedd, eller også kommer til å skje i Norge, vil det være enkelt å finne ut av når regnskapsresultatene for 2022 foreligger. Da kan både Høyrem og hvem som helst andre sjekke regnskapsresultatene i Brønnøysundregisteret. Dersom Høyrems antakelser viser seg å stemme, noe som kan skje, synes jeg det er helt på sin plass å påpeke det med konkrete eksempler i media. Det gjelder både for produsenter og for dagligvarekjedene.

Heldigvis lever vi i et samfunn som er fritt og relativt åpent. Dersom noen mener at det er for lite konkurranse i en eller flere bransjer, er det fritt frem for å etablere nye virksomheter i Norge. Det har flere aktører forsøkt, både innenfor dagligvarebransjen og andre bransjer. Noen har lyktes. Blant disse er Clas Ohlson, Jula, Rusta og Normal. Men gigantene som forsøkte seg innenfor dagligvarebransjen, ICA og Lidl, trakk seg ut etter store tap. Nå forsøker engelske Iceland seg. Hvordan det kommer til å gå er for tidlig å si. Tilbake i min egen tid som dagligvarekjøpmann forsøkte verdens største produsent av tøyvaskemidler, Procter & Gamble, å komme seg inn på det norske markedet, men de mislyktes til de grader. Lilleborg vant «vaskepulverkrigen».

Selv om fortjenestemarginene i norsk dagligvarehandel neppe er større enn i andre land, kanskje heller tvert imot, er det klart at 1.5 prosent av 100 milliarder er veldig mye penger. De som misliker dette så sterkt, får jo heller velge å handle i andre butikker enn Rema. La meg legge til at det er lenge siden sist jeg handlet i en Rema-butikk, men det skyldes blant annet beliggenhet.

Til Høyrem vil jeg si at han bør fortsette å følge med, men rådet mitt er at talleksemplene må være realistiske. Dersom Høyrems eksempel om at 1/3 av salgsprisen er kjøpmannens fortjeneste, skulle overskuddet for Rema av en omsetning på 100 milliarder vært på 33 milliarder. Det er det ikke. Men jeg ønsker Høyrem og andre lykke til med en «realistisk jakt» på alle som utnytter dagens inflasjon til å ta seg «ekstra» godt betalt. Kanskje jeg i den forbindelse også bør nevne den norske stats måte å beregne moms på strøm på i disse dager.

Jeg avslutter debatten fra min side med dette tilsvaret.

