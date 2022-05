To representanter for Rødt har en kronikk i Fvn. 10.05 om krigen i Ukraina.

Rødt vil ikke at Norge skal sende våpen til Ukraina fordi de er redd for en storkrig i Europa. Hva tror Rødt ville ha skjedd hvis Vesten ikke hadde forsynt Ukraina med våpen? Svaret gir seg selv.

Da hadde Russland okkupert hele Ukraina innen kort tid. Med det våpenarsenalet Russland har, ville ikke Ukraina hatt muligheter for å forsvare landet sitt.

Vestlige land skulle altså bare ha sittet i ro og sett på denne utviklingen uten å foreta seg noe som helst? At Nato har begått ugjerninger i andre land legitimerer ikke at Russland kan gjøre det samme i Ukraina. Bare enda verre.

Rødt vil ha Norge ut av Nato. De vil at Norge skal bygge ut et invasjonsforsvar som skal kunne stoppe en russisk invasjon. Hvor naiv går det an å bli? De baltiske land og Polen ble medlemmer av Nato etter at Sovjetunionen kollapset. Det er de sikkert glade for i dag. Mye tyder på at også Finland og Sverige også kommer til å melde seg inni Nato. Hvordan vil Putin forholde seg til det?

