Har det endelig rabla for MDG i Kristiansand?

«Vi vil ha et levende bysentrum der vi kan rusle rundt og møte venner og ukjente, ta en kaffe, høre en sang (var det: Hvem kan ro uten årer...?) der vi går forbi, stå på skøyter med ungene, låne på biblioteket, demonstrere for eller mot noe, FÅ FIKSA SYKKELEN (har du punga Marthe?) eller kjøpe det vi trenger», messer vår folkevalgte MDG-general, Marthe Rostvåg Ulltveit-Moe.

Men, la oss feste blikket på noe essensielt, nemlig byens befolkningen og hvordan de er spredt: (Ikke alle bor på Eg, Marthe).

Grim: 19 000 innbyggere. Kvadraturen (Eg,sentrum): 5 750. Lund: 30 500.

Oddernes: 19 000. Vågsbygd: 35 000.

Tror noen at disse 109 250 beboere kun har ett formål med livet? Marthes ovenforstående utopiske aktivitet? Vet hun hvordan dagliglivet til disse mennesker fortoner seg? Hvor de jobber? I hvilken barnehage/skole deres barn går? Hva de holder på med utover å, ifølge deg, sulle rundt i Markens med no worries? Selvsagt kan noe av dette være OK. Når uka er over og skuldrene kan senkes.

Men, hverdagen er nok ikke så rosa for alle, som du tilsynelatende har det, Marthe, som klarer deg med en sykkeltur fra Eg til sentrum, for å fikse ei korg eller bjelle hos den lokale sykkelmaker. Get real! Les deg opp på betydningen av ordet: «Miljø». Det dreier seg ikke bare om CO2 og Nox, men om livskvalitet, og å få en travel hverdag til å gå rundt.

For øvrig, hva Arendal gjør eller ikke gjør, har vel stort sett brydd oss Kristiansandere midt i ....veggen.



