Kjæledyr på skjult adresse

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Når krisesentre ikke kan tilby beskyttelse til dyret er det flere voldsofre som kvier seg for å søke nødvendig hjelp. Slik kan det ikke være.

