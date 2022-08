Fredag ettermiddag 26. august kom vi hjem i et voldsomt regnvær. Idet vi skulle svinge inn på eiendommen vår i Johan Øydegards vei, kom brannvesenet og parkerte tvers over gaten.

De gikk inn i huset der, og snart var de i gang med å pumpe ut vann fra kjelleren. Vi gikk straks ned i kjelleren og fant at vi hadde ca. 30 cm vannstand der, og det steg stadig. Umiddelbart henvendte vi oss til brannfolkene hos naboen for å be om hjelp. Situasjonen i gata begynte å bli ganske kaotisk, men de to brannfolkene var så imøtekommende og hyggelige, og snart hadde vi en pumpe i vår kjeller også. Da var vannstanden oppe i 50 cm. Etter noen timer var kjelleren tømt. Brannfolkene kom tilbake og hentet utstyret, søkkvåte, men like blide. Litt senere kom de innom nok en gang for å høre hvordan det gikk hos oss.

Også ved henvendelse til alarmtelefonen 110 ble vi møtt av velvilje og smidighet.

En hjertelig takk til brannvesenet for super innsats. De bidro til å berge situasjonen og senke stressnivået. Det er så tilfredsstillende å vite at vi har slike folk i en viktig institusjon i byen vår.

