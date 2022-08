Politisk redaktør i Fedrelandsvennen, Vidar Udjus påstår at det er Senterpartiet som betaler den høyeste prisen for de ekstreme strømprisene som råder.

Det kan ikke bli mer feil, Udjus. De som betaler den høyeste prisen nå er husholdningene og bedriftene i område sør. Når nå Fedrelandsvennen endelig har kommet mer og mer på banen i det som kalles strømkrisen så kan vi nesten daglig lese om bedrifter som sliter. Vi kan lese om eldre og uføre som gruer seg for høsten og vinteren, og det er selvsagt bra at nå rettes fokus på dette som er, og blir et voksende problem.

Udjus har rett i en ting i sin kommentar, Sp demonstrerer sin maktesløshet i strømsaken. Ikke bare det de viser unnfallenhet for Jonas Gahr Støre, de er så å si helt usynlige i politikken. Det høyeste ropet vi til nå har hørt er Per Olav Lundteigens krav om at eksporten begrenses. Det er ikke annet enn et rop ut i vinternatten, Jonas Gahr Støre rører ikke utenlandskablene.

Det blir nesten patetisk når vi kan lese i en annen artikkel i samme avis om slakter Eide sin frustrasjon og svaret som statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet skriver at «Det gjør sterkt inntrykk å lese om det slakter Eide forteller.» For det kan se ut som at det stopper der i AP. Slakter Eide er bare en i tusenvis av virksomheter nå som står i fare for å gå over ende. Enda verre er det om eldre og uføre fryser i hjel i vinter!

Elisabeth Sæter sier til Fedrelandsvennen at «Regjeringen følger den ekstraordinære situasjonen nøye og er beredt til å støtte næringslivet dersom forholdene tilsier det.»

Spørsmålet er da hvor mye verre må det bli?

