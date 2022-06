Fædrelandsvennen skriver på lederplass 3. juni at statsoverhodet velges av folket, er det riktige på tross av at folket ikke vil ha det.

Noen nærmere begrunnelse for at det er riktig fordi det er demokratisk får vi ikke. Det er tydelig at den reelle statsreligion, den religiøse troen på demokrati, er kommet til Sørlandets hovedstad og dens hovedavis.

Lederartikkelen påpeker at den britiske kongefamilien har vært utsatt for mange kontroverser og skandaler. Hverken britiske eller norske folkevalgte har vært skandaler foruten. Statsrådene Ropstad og Hajik og stortingspresident Hansen er bare noen eksempler.

Man kan fremme teori om at folket kan bytte ut dem som ikke oppfører seg. I praksis får du ofte ikke noe bedre når du bytter dem ut. Vi bytter ut én maktsøker med en annen, og maktsøkere har ofte noen egenskaper man helst ikke bør ha i maktposisjoner. Da er det mulig at det ikke er en så dum idé at deler av statsstyret ikke er gjenstand for demokratiske valg.

Når vi ser hvor langt fra perfekt den demokratiske del av vårt statsstyre fungerer, er det fascinerende hvordan noen klarer å rope på at demokrati skal spres til ytterligere kroker av vårt statsstyre.

Det kan selvsagt diskuteres om én bestemt familie er spesielt egnet til å fylle embedet som statssjef. Det kan også diskuteres hvor egnet hver enkelt velger er til å utvelge den som er spesielt egnet til å være statssjef. Det er mye ymse som blir valgt i demokratiske valg.

Den amerikanske kommentatoren og satirikeren H.L. Mencken har sagt at demokrati er den patetiske troen på kollektiv visdom som resultat av individuell ignoranse. Mange ler i våre dager av konseptet arvelig monarki. Kanskje ler fremtidens generasjoner av tilliten til den enkelte velger til å avgjøre spørsmål uten den minste forutsetning.

Vi vil gjerne at flykapteinen er den som er egnet til å være det. Vi vil ha meritokrati i valget av flykaptein. Men demokrati er ikke meritokrati. Vi velger ikke flykaptein ved demokratisk avstemning blant passasjerene. Da er det bedre at flykapteinen er flykaptein fordi han kommer fra en familie av flykapteiner og derfor har fått opplæring og trening i å være nettopp kaptein gjennom mange år.

