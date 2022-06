Likevel er det et prosjekt som regjeringen anbefaler Stortinget å gjennomføre:

Opprettelse av 4 nye fylkeskommuner med rundt 200 nye fylkespolitikere og behov for minst 1000 nye administrativt ansatte fra 2024. Hvor godt er dette utredet?

Staten er forpliktet til å følge en særskilt Utredningsinstruks når statlige tiltak skal vurderes, også endringer av tidligere vedtatte tiltak. Prop. 113 LS (2021-22) Ny fylkesinndeling følger ikke Utredningsinstruksen og opplyser ikke saken. Den vurderer ikke faglige og økonomiske konsekvenser. Og det hele skjer uten nødvendige høringer!

Til alt overmål innrømmer regjeringen at disse 7 fylkeskommunene vil ha behov for betydelige statlige overføringer både til deling av dagens 3 og til drift av 15 (i dag 11). Drifta skal blant annet finansieres gjennom kutt til de 8 fylkeskommuner som fortsetter som før. Hvorfor skal andre regioner finansiere en reversering som i tillegg kan føre til en lavere kvalitet på tjenestene i reverseringsfylkene?

Det er også en del av debatten før vår nasjonalforsamling evt. gjør et nytt vedtak.

Det er liten tvil om at Sps store mål før siste valg var å få etablert flere rådhus og fylkesbygg i Norge. Skuffelsen deres var stor da kun Ålesund (Haram) søkte om å dele kommunen slik Hurdalsplattformen åpnet for. Derfor trengte Sp minst en deling til på sin politiske CV. Kristiansand kommune lå lagelig til for hugg.

Ved å overprøve kommunestyrets nei til å søke om utredning, har Sp avslørt for all verden sin doble holdning: «Vi lytter selvsagt på hva de folkevalgte mener. De er det eneste som representerer lokaldemokratiet. OBS: Gjelder kun så lenge de folkevalgte er enig med Sp i regjeringsbygget i Oslo!»

Stortinget er i dag smertelig klar over at det vil mangle rundt 40.000 fagfolk i helse/pleieomsorg fra 2035 for å møte den økte andelen eldre sine behov for hjelp og trygghet. I tillegg mangler det minst 10.000 fagfolk innen skole og barnehage. I en slik situasjon velger regjeringen å prioritere rundt 1 mrd. kr til en delvis reversering av en regionreform som de neste 8-12 år frigjør arbeidskraft til viktige tjenester for innbyggerne, og dele noen kommuner for å få ansatt flere i administrative stillinger!

For de eldre som vil mangle et forsvarlig tilbud, er det provoserende at dette skjer samtidig med at Stortinget inviteres til å fjerne eldreombudsordningen grunnet et statsbudsjett som må strammes inn.

Skal Støre bli husket som den første statsminister fra Ap som reverserte en statlig reform – endatil uten at evaluering var foretatt og konsekvensene forsvarlig utredet?

