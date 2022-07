Jeg skal la disse verbale slingsene ligge, og nøyer meg med å observere at jeg synes det finnes litt for mange bekvemmelighetsforbindelser mellom Fuglestad og hans ivrigste våpendragere. Så får Fronth bare mene at det er «disrespektfullt» og «bullshit» (for å bruke hans egne ord).

I mine uttalelser har jeg forsøkt å stille noen helt sentrale og prinsipielle spørsmål vedrørende den kunstneriske integriteten i Kunstsilo. Er direktøren sitt ansvar bevisst? Er fagligheten tilstrekkelig ivaretatt? Og kan han gi noen indikasjoner på at dette er tilfelle, annet en stanardformuleringer om «åpenhet», «senke terskelen» og et «signalbygg i verdensklasse»?

Det har etterhvert blitt flere tilsvar, med beskyldninger om langt fremskreden «elitisme» hos meg og mine meningsfeller.

Samtidig uttaler Fuglestad at Kunstsilo i likhet med sin nye samarbeidspartner I.K. Start begge skal «opp i eliteserien». Det er godt vi er enige om ambisjonsnivået – men da må utstillingene og det tilhørende faglige og sosiale programmet strekke seg etter et nivå som matcher europeiske museer av liknende størrelser, som for eksempel Louisiana og Aros hos vår sørlige nabo. Dette er institusjoner som – på grunn av skyhøy kvalitet – trekker et stort publikum.

Jeg har i det lengste håpet at Fuglestad ville være så lyttende og dynamisk som han selv påstår han er, og at det kunstfaglige etterhvert ville tre tydelig frem. Så langt ser det ut til at det er markedsavdelingen som får alle de reelle løftene.

Til slutt vil jeg også få med at jeg oppfatter Fuglestad som en både hyggelig og velmenende fyr. Han har utvilsomt sine kvaliteter som leder – men benytter nå den samme tilnærmingen som han har brukt i sine tidligere suksesser i næringslivet: Når du har verdens beste hammer begynner alt å likne en spiker.

Det er ennå tid til å sikre at denne institusjonen – som bør og må bli et flaggskip i regionen – kan få en god start med en godt faglig forankret ledelse og profil. Bare slik kan Kunstsilo bli det kulturelle kraftsenteret vi ønsker, og ikke en provinsiell hvit elefant i innseglinga.

