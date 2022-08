Dette er ikke noe å undre seg over, når vi leser i pressen dag etter dag om manglende handlekraft fra dagens regjering.

Vi har ikke en regjeringskrise i Norge for tiden, rent konstitusjonelt. Men vi har full krise i regjeringen.

Arbeiderpartiet er svinebundet av et Senterparti som har fokus på å «gå baklengs inn i fuglekassa», blant annet ved reversering av gjennomførte reformer, og en finansminister som ikke viser handlekraft når det gjelder strømpriser som kveler mange bedrifter.

Eneste vei ut av uføret for landet og for en vaklende regjering er at vi får en ny regjering, som må bli en mindretallsregjering. Høyre får neppe flertall i Stortinget for å danne regjering, så da må det bli Arbeiderpartiet som får jobben med å danne ny styringsdyktig ledelse av landet.

Arbeiderpartiet, med mindretallsregjering, har ledet Norge gjennom store utfordringer og trygt i havn før. Jeg tror de vil klare dette igjen, med samarbeid med stortingsflertall fra sak til sak, og tett dialog med NHO, LO og resten av det norske organisasjonslivet.

Vi har flertall på Stortinget for de viktigste sakene, men trenger en regjering som lytter til andre enn særinteresser og aksjonsgrupper, slik Senterpartiet har gjort i eksempelvis Søgne.

Jeg håper at krisen i regjeringen fører til regjeringskrise, og at dette fører til en framovervendt og offensiv ny ledelse av landet. Det trenger vi, og det fortjener vi.

