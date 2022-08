Senterpartiet gjorde sitt beste valg på nesten 30 år, og de stilte med klare løfter til det norske folket. «Synes du det er rett at folk som er avhengig av bilen hver dag skal betale 17 kroner for literen?» sa Vedum allerede i 2018. Han har gjentatte ganger etterlyst lavere drivstoffpriser. Nå sitter han ved makten, til og med som finansminister, men har nektet å senke avgiftene for å gi forbrukerne lavere kostnader. Drivstoff har aldri kostet mer i Norge enn under regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret.

Da Erna Solberg ble statsminister i 2013 var det en tydelig omdreining av den tidligere førte politikken. Norge skulle drives mer effektivt, med fokus på økonomisk bærekraft, og den blå regjeringen ønsket en bedre bruk av skattepengene.

Et veldig tydelig eksempel er veiutbyggingen, som tidligere ble gjennomført klattvis. Den forrige rødgrønne regjeringen og det daværende stortingsflertall ønsket å «hilse hjem» til sine velgere ved å bevilge midler til noen kilometer vei her og der over det ganske land. Med Høyres nye regjering ble Nye Veier etablert med oppdrag om å bygge helhetlig, med fokus på samfunnsøkonomi. Dessverre har Støres nye regjering i løpet av mindre enn et år klart å stoppe opp utbyggingstakten. Veiprosjekter står klare, men regjeringen ønsker å holde igjen, og skylder på Ukraina-krigen.

Det er helt klart at krigen får konsekvenser på flere områder, og påvirker priser på drivstoff, energi og mat. For mange er prisveksten dramatisk og mange innbyggere har stått frem og fortalt i fortvilelse om sin situasjon. Det samme gjør næringslivet. Men når vi opplever en krise, trenger vi gode ledere som skaper trygghet hos innbyggere og næringsliv. Dessverre har hverken Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum eller deres regjeringsmedlemmer gitt oss den tryggheten.

Jeg sammenligner med koronakrisen i 2020. Den ga oss de mest inngripende konsekvensene for vår hverdag og for livene til både innbyggere og næringsliv i Norge, som vi har opplevd i fredstid. Fra dag én sto statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og de andre statsrådene frem. Det var ikke småting de ba oss nordmenn om å gjøre. Vise hensyn, endre sosial atferd, unngå å forlate hjemmet. Dersom vi eller noen rundt oss fikk covid-sykdom, måtte vi isoleres i lange tider. Regjeringen Solberg besto av ledere som skapte trygghet, på tross av krisesituasjonen. De viste at de kunne lede landet gjennom en krise.

Jeg savner Erna Solberg som statsminister, og ifølge meningsmålingene er vi mange.

