De førstnevnte for vedtak og sistnevnte for manglende engasjement i den oppståtte kritiske trafikksituasjonen nord for Påskebjerg.

En eiendomsutvikler har, med de kommunale myndigheters velsignelse, satt beboere på Sødal Terrasse og på Skaugo i en håpløs situasjon ved å stenge beboernes gang- og sykkelvei.

I dagens samfunn blir vi stadig oppfordret til å gå eller bruke sykkel i stedet for bil. Etter det som har hendt i det siste, blir dette en svært risikabel operasjon. (Som kjent går det minimalt med busser på denne strekningen). Når vår gang- og sykkelvei nå er blokkert, må alle myke trafikanter ut på den farlige riksveien. Det er et totalt uansvarlig pålegg vi har fått. Hver dag oppstår det kritiske situasjoner, spesielt når skolebarn i alle aldre må inn på hovedveien under morgenrushet med biler fra Vennesla-distriktet.

Vår gang- og sykkelvei må åpnes igjen og utbyggingen stanses inntil en trafikksikker trasé på østsiden av veien er etablert. Hvem som skal bekoste dette er mindre interessant for beboerne. Det mest naturlige er at utbygger bekoster dette, på samme måte som utbyggere i Vågsbygd har vært med på å finansiere rundkjøringer langs hovedveien. Hvis kommunen har forlovet seg overfor eiendomsutvikleren, må det bli kommunens fulle ansvar.

Dette innlegget er en varsling. Så er spørsmålet hvordan de ansvarlige vil følge opp.

