Det har vært en tradisjon i lønnsoppgjørene i altfor mange år at lønnstilleggene skal være basert på prosenttillegg.

En lønnstaker med en bruttoinntekt på kr 1.000.000 som får 3 prosent i tillegg får altså kr 30.000 mer å rutte med. En pensjonist med kr 220.000 i året får da kr 6.600. For hvert år som går vil derfor lønnsgapet bare bli større og større. Er dette en rettferdig lønnspolitikk? @

Den nåværende regjeringen snakker stadig om forskjellssamfunnet og at de vil gjøre det så mye bedre enn den forrige regjeringen. Den politikken de fører nå, vil tvert imot bare øke forskjellene i økonomien til de fleste. I 2011 vedtok Stoltenberg-regjeringen at pensjonistene ikke lenger skulle ha forhandlingsrett i lønnsoppgjørene. Etter dette har realpensjonen og kjøpekraften gått ned hvert år for pensjonister og uføretrygdede.

Pensjonister og uføretrygdede har stort sett mange av de samme faste utgiftene som lønnstakerne. Et system med prosenttillegg har forlengst gått ut på dato. En kombinasjon med mest vekt på kronetillegg, og en liten prosentdel, kan være med på å minske lønnsforskjellene mellom de høytlønte og de lavtlønte. Til dette kreves det politisk handlekraft. Har regjeringen en slik handlekraft?

