Det blir hevdet at Acer styrer strømprisene, bestemmer over eksporten, utenlandskablene med mer.

Sannheten er langt mer kjedelig. Acer er en del av EUs energisamarbeid. Norge har knyttet seg til EUs tredje energimarkedspakke, som ofte blir referert til som Acer-avtalen.

Strømprisene blir ikke bestemt eller styrt av Acer. Det er det markedet som gjør, med den enkle tilbud vs etterspørsel mekanismen. Acer har heller ingen innflytelse over norsk energiproduksjon eller eksport. Hensikten med dette direktoratet er først og fremst å koordinere samarbeidet mellom de ulike lands reguleringsmyndigheter. Dette for at det ikke skal være handelsmessige barrierer på kraftutveksling mellom landene.

Dette høres gjerne fryktelig interessant og bekreftende ut for konspirasjonsteoretikere, men det handler mest om tekniske ting ved overføringene. Alle som har reist litt rundt i Europa vet at det kan være ulik volt på nettet for eksempel. Acer er også tvisteorganet hvis det er uenighet mellom ulike land, og fungerer som et forliksråd. Acer-avtalen er en fordel for Norge etter min mening ved at vi blir integrert i EUs energisamarbeid.

Det må understrekes at det er helt legitimt å være i mot norsk tilknytning til Acer av prinsipielle grunner. Er man imot EØS-avtalen, som mange er, så vil en naturlig følge av det å også være imot Acer. Men styrer strømprisene, det gjør dette EU-direktoratet ikke.

