I innlegget deres i Fædrelandsvennen datert 13. september setter psykologspesialistene Kenneth Lindberget og Kjersti Liaklev Johnson ord på noe vi hører fra andre behandlere i psykisk helsevern: Nullvisjonen for selvmord legger unødvendig ekstra press på fagfolkene som skal hjelpe de mest sårbare blant oss: de som opplever at livet virker så vanskelig at døden fremstår som en utvei.

Deres poeng er at nullvisjonen har bidratt til frykt og usikkerhet hos mange terapeuter.

Fagfolk er essensielle støttespillere i samfunnets kamp for å forebygge selvmord. Derfor er det viktig og riktig at de forteller når tiltak som skal redde liv får slike utilsiktede bivirkninger.

Jeg vil gjerne bidra til en ny vinkel på denne saken: Fra perspektivet til en som har mistet en nær i selvmord. Jeg definerer ikke «etterlatt ved selvmord» som bare nærmeste familie, men enhver som selv opplever å ha nære bånd til den som er død; behandlere kan også kjenne på dyp sorg hvis noen de har arbeidet med tar livet sitt.

Etterlatte kan være plaget i lange tider, noen ganger livet ut, av grubling omkring årsaker, hendelsesforløp og tidspunkt for selvmordet. De kan føle medansvar for selvmordet, og følelsen av at selvmordet kunne vært avverget, enten av en selv eller andre, kan oppleves som en ekstra og ufattelig tung sten til byrden.

Å se fortiden i etterpåklokskapens lys kan være svært smertefullt. Men hvis vi skal kunne lære av fortiden, så må vi det.

Mange etterlatte tenker det er svært viktig, og også tiltak 2 i Regjeringens handlingsplan for selvmordsforebygging (2020), at hvert selvmord kartlegges for at en skal kunne lære av mulige feil. Hverken nullvisjonen eller denne kartleggingen er ment å tillegge skyld til enkeltpersoner, men å undersøke alle aspektene ved tragedien for å lære. Det samme er vi villig til å gjøre med alle andre typer dødsfall, selv om det kan føre til smertefulle erkjennelser. Selvmord er vanskelig å predikere og ofte svært sammensatt, men vi må være villig både som enkeltpersoner og som samfunn til å tåle etterpåklokskapens lys. At etterlatte ved selvmord kjenner på sorgen og kvalene i skam og ensomhet får dem ikke til å forsvinne, og hindrer oss i å få viktig innsikt og erkjennelser som kan forhindre fremtidige selvmord.

Hva kan vi gjøre på systemnivå for å ta bedre vare på terapeutene?

Vi vet at terapeuter og andre behandlere i psykisk helsevern allerede gjør mye godt og livreddende arbeid. For å kunne redde enda flere liv trenger vi gode behandlingsalternativer både i førstelinja og på sykehus. Da er det positivt å se at brukerorganisasjoner blir engasjert i utviklingen og forbedringen av slike tilbud.

Ingen kan ta ansvar for en annens handlinger.

Mange etterlatte har også vært pårørende til noen som sliter med selvmordstanker over tid, og da kan det være en trøst å tenke at personen tok livet sitt på tross av at de forsøkte å hjelpe dem, og ikke på grunn av det. I kronikken sin «Nullvisjon om selvmord – gir den mening» utforsker Øyvind Dåsvatn og Benedicte Frøystad Jonassen et annet aspekt ved forebygging: At livreddende relasjoner kan bygges mellom mennesker som våger å stå i mørket og lete etter håp sammen. Den som velger å engasjere seg med en person som sliter med mørke tanker tar ikke på seg ansvaret for vedkommendes handlinger. Ingen kan det, selv ikke de som arbeider i psykiatrien. Men ved å våge å «Gå nærmere» som Dåsvatn og Jonassen sier, kan den som sliter oppdage et sted der håp kan vokse.

Vi har ingen å miste, og da må alle etterlatte og hele samfunnet være med på denne etterlatte-reisen. Å se fortiden i etterpåklokskapens lys kan være svært smertefullt. Men hvis vi skal kunne lære av fortiden, så må vi det.

