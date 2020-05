Sosial kontroll løses ikke av forbud

Demokratene ønsker et forbud mot niqab og burka blant kommunalt ansatte. I dag vet vi ikke om noen som bruker det. Jeg stusser over forklaringene som kommer fra Alf Albert om hvorfor de ønsker et forbud.

Christine Alveberg Bystyremedlem for Venstre

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn