Kunstsiloen og mulige besøkstall

Ærlig talt, Reidar Fuglestad, alle som følger med og har fulgt med i debatten om kunstsiloen, vet at de tidligste budsjettkalkyler ble lagt frem slik at budsjettbalansen for bygget inkludert omsetning av billetter var oppnåelig – dersom man hadde det utopiske besøksantallet på 270.000 stk. til billettpris kr. 163,- pr. stk i løpet av ett år.

Det var også dette tall-grunnlaget som dannet grunnlag for at «lettlurte» politikere i Høyre, AP, KrF og andre partier på venstresiden i Kristiansand lot seg og staten lure, til å bruke hundrevis av skattebetalernes millioner på kunstsiloen i Kristiansand. Dette medfører for Kristiansand kommune at lovpålagte oppgaver innen liv og helse, eldre og unge, lokal kultur og idrett – for folket i Søgne, Songdalen og Kristiansand må lide – og ta kostnaden for gigantomani-prosjektet kunstsiloen.

Etter massiv kritikk fra både menigmann, regnskapseksperter, revisorer og destinasjonsutviklere, ble besøksantallet nedjustert til 150.000 stk. à kr 163,- i snittpris barn/voksen/honnør/rabatt etc. Men i mellomtiden har prisen på kunstsiloen steget. Både på bygg og for sponsorer.

Reidar Fuglestad, ingen av delene kan regnes som sikker matematikk i disse vanskelige korona-tider.

Vidar Kleppe og Lene Jakobsen, bystyremedlemmer for Demokratene

Innlegget er forkortet. Red.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn