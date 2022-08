Politisk redaktør Vidar Udjus kritiserer 15. august regjeringen for raskt å ha kommet på plass med strømstøtte til husholdningene og landbruket, mens næringslivet for øvrig har måttet vente.

Mange virksomheter sliter med høye strømpriser. Disse virksomhetene jobber vi med å få til en god ordning for. På samme tid har Norge vårt høyeste handelsoverskudd noensinne, og den laveste arbeidsledigheten siden 2008. Dette betyr at næringslivet er delt mellom de som sliter og de som gjør det bedre enn noensinne.

I en tid med historisk høy aktivitet i norsk økonomi vil en strømstøtteordning for næringslivet som pøser ut penger til virksomheter, enten de gjør det godt eller dårlig, ikke bare være sløsing med offentlige midler, men potensielt dårlig for norsk økonomi. Dette gjør det mer komplisert å utforme en strømstøtteordning til næringslivet enn til husholdningene.

Senterpartiet ønsker et alternativ til dagens EØS-avtale. Et alternativ som gir oss mer nasjonal selvråderett. Heldigvis er ikke landbruket en del av EØS-avtalen. Våre nei til EU i 1972 og 1994 sikret oss selvråderett over matressursene våre i havet og på land. Dette gjør at når regjeringen raskt fikk på plass en strømstøtteordning for landbruket og veksthusnæringene trengtes det ikke å ta omsyn til et EØS-regelverk – slik man må for øvrig næringsliv. Det gjorde en rask prosess mulig.

Regjeringen har satt i gang en sterk satsing på sivil og militær beredskap. Sentrale elementer i denne satsingen er styrking av forsvaret, beredskapslager for krise og krig og en styrking av norsk matproduksjon. Strømstøtten til landbruket er en del av satsingen på å få opp selvforsyningen vår – og vår totale beredskapsevne.

Udjus har rett i at mange virksomheter sliter stort med de skyhøye strømprisene – og at de trenger støtte fort. Derfor jobber vi i tillegg til de varige tiltakene med kontroll over eksporten, mer fornybar kraft og fastprisavtaler med å raskt få på plass en støtte som treffer disse virksomhetene.

Den politiske redaktøren bør imidlertid ikke ignorere godene ved norsk selvråderett over matressursene våre når han sammenligner landbruket med øvrig næringsliv, behovet for at strømstøtten ikke skal legge mer press på norsk økonomi og viktigheten av at regjeringen handlet raskt for å styrke norsk beredskap.

