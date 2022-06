Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det å stoppe videre bygging av motorveien mellom Kristiansand og Stavanger er helt forkastelig.

Tenk å bruke argumentet om at det blir for kostbart. Det holder ikke vann i Norge. Staten renner over av penger. Nå må det brukes før inflasjonen spiser opp overskuddet.

Sørlandske politikere må nå opp på barrikadene og kreve at det bevilges penger til å bygge ferdig.

Om du skal kjøpe bukser, så går du ikke med shorts om langbukse blir for kostbart.

